L'escriptor i cantant de Brams, Francesc Ribera Titot, presentarà aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Sallent la novel·la El silenci que heu de témer, una història d'intrigues de l'època de la Guerra dels Segadors a Mallorca.

Aquesta nova obra del cantant, escriptor i activista berguedà se situa en l'escena d'una Mallorca absolutament devastada per la violència de nobles i bandolers i per una primera intenció clara, per part del Rei i l'aristocràcia, d'espanyolitzar aquella societat. No en va, s'esdevé paral·lelament a la Guerra dels Segadors.