Imagina't portarà dissabte al Teatre Conservatori «Blowing»

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, Blowing de la companyia Múcab Dans; un espectacle de dansa adreçat a públic familiar inclòs dins del programa d'activitats d'Imagina't i de la 6a edició del Festival Batecs de Dansa que es celebrarà aquest cap de setmana a Manresa, del 12 al 14 d'abril.

Blowing és un espectacle visual, innovador i poètic de dansa, música en directe i interacció multimèdia, una producció de la companyia Múcab Dans, dirigida pel coreògraf Toni Mira. Com en els seus anteriors espectacles, la companyia continua utilitzant la dansa, la música en directe i la tecnologia multimèdia, llenguatges que formen part del seu ADN.

A Blowing viurem el viatge d'una petita espora que té una missió: complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple d'aventures i situacions en què trobarem les respostes a totes aquestes preguntes... o no! Serà un viatge visual, poètic i innovador, on la dansa, la música en directe i la tecnologia ens convidaran a volar per un món fantàstic, màgic i absurd.

Les entrades per veure Blowing tenen un preu de 10 euros (8 euros amb carnet d'Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal i per internet.