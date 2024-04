L'oscaritzat Hoyte van Hoytema treballa en una producció a Manresa

El prestigiós director de fotografia Hoyte van Hoytema va ser a Manresa la setmana passada per treballar en una producció audiovisual a l'entorn de les Bases de Manresa i el Centre Hospitalari, tot i que la Manresa Film Office no ha pogut donar més detalls per l'acord de confidencialitat que té amb la productora.

Hoyte van Hoytema és un director de fotografia neerlandès-suec amb una extensa trajectòria cinematogràfica internacional. Ha dirigit la fotografia de pel·lícules tan emblemàtiques com Interstellar o Dunkerque, i aquest 2023 va recollir l'estatueta dels Oscar per Oppenheimer de Christopher Nolan, una de les grans triomfadores de la gala.

És director de fotografia d'una dotzena de grans produccions que inclouen Låt den rätte komma in, The Fighter, Tinker Tailor Soldier Spy, Her, Spectre o Ad Astra. Van Hoytema és un dels grans referents de la direcció de fotografia mundial a l'actualitat. També ha guanyat quatre premis Bafta.