És el primer Sant Jordi postpandèmia que cau entre setmana, un fet que a alguns els feia patir per si les vendes, sobtetot durant el matí, se'n veien ressentides. La realitat ha estat, però, que les previsions generals tant dels llibreters com dels floristes de la capital del Bages de registrar uns números semblants als anys anteriors, s'han complert al peu de la lletra. De fet, els comerciants amb qui ha pogut parlar NacióManresa han assegurat que precisament per ser un dia laborable, "no hi ha hagut pics d'aglomeracions de gent en cap moment, però el trànsit humà ha estat constant". Amb el que més s'ha percebut que aquest 23 d'abril era lectiu "és amb la gran quantitat de grups escolars que han desfilat pel Passeig", somreia Arnau Carné, de l'editorial Tigre de Paper.

En una mateixa línia s'han expressat Antoni Daura, de la Parcir, Miki Sanchis, de la Papasseit, i dues llibreteres de l'Abacus: "Tota l'estona hi ha hagut moviment i les vendes s'han mantingut, si bé és cert que, en termes generals, quan més calaix fem és al llarg de la tarda, que és quan les famílies surten a passejar i baden més per les parades", comentaven.

Pel que fa als floristes, la satisfacció ha estat majúscula: "Hem hagut de demanar tres vegades que ens vinguessin a dur més roses", explicava una voluntària d'una de les parades d'Ampans. "Si la tarda és igual que el matí, acabarem tot el que tenim", asseguraven des de la protectora d'animals Aixopluc, que cada any instal·la una ostentosa carpa al bell mig de la plaça Neus Català.

Meteorològicament, la previsió també s'ha complert: frequeta (suportable) a primera hora, temperatures més suaus i estones de sol a mig matí, i cel enterbolit i baixada dels termòmetres al migdia. Si bé s'estima que en diversos punts de Catalunya la tarda serà plujosa, la tarda a la capital del Bages no està previst que acabi passada per aigua.