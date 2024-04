El Tast de Jocs del CAE aterrarà aquest cap de setmana al Casino de Manresa

El Tast de Jocs aterrarà de nou al Centre Cultural El Casino de Manresa durant aquest cap de setmana. Enguany, la 14a edició del festival de jocs de taula acostarà de nou els jocs de taula als ciutadans en un espai emblemàtic amb la finalitat de promocionar el joc com una modalitat d'oci alternatiu. L'activitat es farà realitat gràcies al fons lúdic del CAE, el qual compta amb més de mil jocs de taula, i l'equip de dinamitzadors/es especialitzat en el lleure i els jocs per a tots els públics.

Enguany, es duran a terme activitats puntuals com per exemple el joc de cartes del Bridge, el Pandèmic, Everdell, Root, Paleo, Boira a Carcassonne i Diversión con banderas amb Ferran Renalias. A més, es farà una presentació i exhibició dels prototips dels jocs Velas, Mar de Mitos i Penguins Odyssey per part d'Òscar Ponga, juntament amb la trobada de clubs de joc. Aquestes activitats requeriran una inscripció prèvia, ja que seran partides de jocs de taula amb aforament limitat. A nivell d'estructura, l'esdeveniment es dividirà en diverses zones de joc en les quals es realitzaran activitats permanents i les puntuals esmentades anteriorment.

Les activitats es faran al llarg de tot l'horari oficial del Tast de Jocs, el qual compren el dissabte 13 d'abril de 10 a 13.30 h i de 17 a 24 h; i el diumenge 14 d'abril de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Dins d'aquestes activitats, les persones assistents podran gaudir de la macroludoteca de jocs de taula general, una secció de jocs de taula infantils (+4 anys), el Tast West (jocs de taula del salvatge oest), la zona de jocs de construcció i habilitat, l'àrea de jocs d'enginy i el passaport lúdic, juntament amb el sorteig de jocs de taula. De la mateixa manera, també es podrà jugar al Time Line dels 40 anys de la creació del CAE.

D'altra banda, el CAE va organitzar la setmana passada una formació en jocs de taula per a les persones voluntàries que participaran en l'assessorament i el guiatge dels assistents. Igualment, al llarg d'aquesta setmana s'estan duent a terme formacions en jocs de taula a estudiants de cicles formatius i universitaris de Manresa.

L'equip dinamitzador de les activitats està format per una trentena de persones, entre membres del Club del Joc del CAE, persones voluntàries, alumnes del cicle d'Animació Sociocultural i Turística de l'Institut Guillem Catà, i joves que estan participant en el projecte Singulars que impulsa el CAE. Aquest equip s'encarregarà d'orientar als participants en la tria de jocs i ensenyar el funcionament dels jocs triats a les persones que no els coneguin.

Es tracta d'una activitat 100% gratuïta en què no caldrà dur a terme inscripció prèvia per assistir i participar en les dinàmiques i jocs de taula, excepte les activitats puntuals. El Tast de Jocs és organitzat pel Club del Joc del CAE, amb la col·laboració del Centre Cultural el Casino, la Fundació La Xarranca, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, l'Associació Bridge Manresa, l'editorial DEVIR, l'Institut Guillem Catà i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.