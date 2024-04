El Teló portarà diumenge «L'inspector» al teatre Conservatori de Manresa

L'Associació teatral El Teló de Manresa representarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al teatre Conservatori l'obra L'inspector de Nikolai Gógol, dirigida per Ramon Enrich. L'inspector és un clàssic, que ha estat posat múltiples vegades a escena, des de grups professionals en teatres d'anomenada, fins a grups amateurs en ciutats i pobles d'arreu.

L'inspector és una obra mestra inscrita en el gènere de la comèdia satírica, amb un text irònic i mordaç d'un temps i un país lluny del nostre actual, però que, de ben segur, reconeixerem.

Els mandataris d'una petita ciutat reben la notícia de la imminent arribada d'un inspector general. Com s'ho podran fer per dissimular el munt de petites, i no tant petites, corrupcions que són el farcit del seu dia a dia? També arriba a la ciutat Ivan Khlestakov, un vividor “petersburgués” que és confós amb l'inspector. La confusió porta a una sèrie de situacions sovint hilarants. Els disbarats d'uns i altres es van encadenen a un ritme trepidant del que cadascú mira de beneficiar-se'n com pot.