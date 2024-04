Els Tirallongues actuen a la diada d'aniversari dels Margeners de Guissona

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha actuat aquest passat dissabte a Guissona juntament amb la colla local dels Margeners i els Castellers de l'Adroc amb motiu del dissetè aniversari dels Margeners de Guissona.

Els manresans sortien amb dos pilars de 4 d'inici. A primera ronda de castells descarregaven un solvent 3 de 7, a segona ronda executaven un 3 de 7 amb agulla que finalment quedava en intent, ja que l'estructura cedia a la carregada, a la ronda de repetició es descarregava un 3 de 6 amb agulla, a la següent ronda executaven un 2 de 6, per la ronda de pilars mostraven un pilar de 5 i un pilar de 4 de comiat.

Per part de la colla local dels Margeners de Guissona descarregaven dos pilars de 4 d'entrada, un 3 de 7, un 5 de 6, un 4 de 6 amb agulla, i s'acomiadaven de la seva diada amb un pilar de 5.

La colla de Pallejà dels Castellers de l'Adroc, descarregaven un pilar de 4, un 3 de 6, 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 que quedava en intent desmuntat, i finalment un pilar de 4.

Els Tirallongues un cop més aconseguien aplegar un bon nombre d'efectius per aquesta diada. Per aquest desplaçament es presentaven a plaça amb 75 camises que els permetia tornar a exhibir una estructura de 7 pisos fora de casa com el 3 de 7, així també, com el primer 2 de 6 de la temporada.

Els manresans ja tenen la mirada posada en la pròxima diada que tindrà lloc el dia 5 de maig a Berga amb motiu de la Fira de Maig.