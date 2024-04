Els Tirallongues estrenen a Sant Cugat el primer 3 de 7 amb agulla de la temporada

La colla castellera dels Tirallongues de Manresa ha actuat aquest passat diumenge a Sant Cugat del Vallès juntament amb els Castellers de Sarrià i la colla local dels Castellers de Sant Cugat amb motiu de la Diada de la Primavera.

Després d'uns darrers molts bons assajos durant la setmana, els manresans es proposaven dur a terme una actuació ambiciosa fora de casa. Per a aquesta ocasió la junta tècnica apostava per portar a plaça tres estructures de set pisos. En aquesta diada els manresans aconseguien aplegar unes 80 camises.

Els Tirallongues sortien amb un pilar de 4 d'inici, a primera ronda de castells descarregaven també un solvent 3 de 7, i a segona ronda executaven un 3 de 7 amb agulla que quedava com a intent, ja que es desmuntava per problemes tècnics. A la ronda de repetició aconseguien descarregar-lo sense massa problemes. Aquesta estructura a més quedava registrada com al primer 3 de 7 amb agulla de la temporada. En tercera ronda descarregaven el tercer castell de 7 pisos proposat per la colla per aquesta diada, en aquesta ocasió mostraven un 4 de 7. A la ronda de pilars la colla carregava un pilar de 5 de comiat.

Per part de la colla local dels Castellers de Sant Cugat descarregaven tres pilars de 4 de sortida, un 7 de 7 a primera ronda de castells, un 2 de 7 a segona, un 5 de 7 a tercera i finalitzaven la seva diada amb 2 pilars de 5.

Castellers de Sarrià mostraven dos pilars de 4, un 4 de 6 amb agulla, un intent d'un 4 de 7, un 5 de 6, un 4 de 6, i un pilar de 5 final.

Els manresans ja preparen la pròxima diada que tindrà lloc el dia 20 d'abril a Guissona.