Les Portes Obertes a UManresa s'amplien per donar més opcions de conèixer la universitat

UManresa ja té a punt una nova edició de la Jornada de Portes Obertes. De fet, enguany seran dues jornades, ja que a més de dedicar-hi tot el matí del dia 27 d'abril, la universitat obrirà les instal·lacions a futurs estudiants durant tota la tarda del dia anterior, el dia 26 d'abril. D'aquesta manera, s'amplien les oportunitats de conèixer les instal·lacions i la metodologia docent d'UManresa per a les persones interessades en els estudis dels àmbits de la Salut, l'Educació i l'Empresa que imparteixen les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials i el Campus Professional.

A hores d'ara ja hi ha unes tres-centes persones inscrites a les diferents sessions informatives i visites a les instal·lacions on s'imparteixen els graus universitaris d'Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Medicina, Mestre en Educació Infantil, Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Societat Digital i els CFGS de Pròtesis Dentals, Educació Infantil, Administració i Finances i Comerç Internacional. Les portes obertes d'aquest any s'han plantejat com una jornada festiva, que inclourà música i altres activitats.

Horari ampliat

Partint de l'experiència d'anteriors edicions i amb l'objectiu d'oferir un ventall més ampli de possibilitats de conèixer l'oferta acadèmica d'UManresa, la universitat ha decidit ampliar la jornada de portes obertes. Disposar d'un horari més ampli també permetrà visitar totes les instal·lacions en grups més reduïts i amb més tranquil·litat. Així doncs, les persones interessades en els estudis que s'hi imparteixen podran escollir entre fer la visita el divendres, 26 d'abril, entre les 15 h i les 19 h, o bé dissabte, 27 d'abril, de les 9 h a les 14 h.

Les visites s'organitzaran en grups i inclouran sessions informatives específiques per als diferents estudis perquè tothom pugui accedir a informació el més detallada i concreta possible sobre l'oferta acadèmica del seu interès. Tant les visites com les sessions informatives aniran a càrrec d'estudiants i docents de les facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials i del Campus Professional. D'aquesta manera, el coneixement del funcionament acadèmic que aporten els docents es complementa amb el testimoni directe de persones que estan estudiant a la universitat i que poden donar resposta a les inquietuds tant dels futurs estudiants com de les seves famílies des d'un punt de vista diferent. Una setantena de persones de la institució treballaran durant aquests dos dies per oferir la millor experiència possible als visitants.

A més de les sessions informatives, i acompanyats de docents i d'estudiants, els visitants podran conèixer les instal·lacions de la universitat on es desenvolupen els estudis: els edificis FUB1, FUB2, FUB3, FUB4, la Clínica Universitària i el Centre d'Innovació en Simulació (CISARC). Paral·lelament es podran conèixer altres instal·lacions del Campus Universitari, com la Biblioteca del Campus Universitari o la residència d'estudiants.

Donar resposta a altres dubtes

Un dels principals avantatges d'aprofitar la jornada de portes obertes és que en un mateix dia i en un mateix lloc es podran resoldre tant dubtes acadèmics com altres qüestions relacionades amb el procés de preinscripció i matrícula, ajuts i beques, allotjament, activitats esportives que es poden fer al campus o respondre dubtes sobre la vida universitària.

Les principals novetats per al curs 2024-2025

El curs 2024-2025 inclourà tot un seguit de novetats relacionades amb l'oferta acadèmica d'UManresa. Entre les novetats, hi ha l'aposta dels estudis de Ciències de la Salut per l'aprenentatge en entorns interprofessionals. Durant el proper curs, i en el marc del Centre d'Innovació en Simulació (CISARC) i de la seva metodologia pròpia, s'intensificaran i formalitzaran les sessions formatives amb la participació d'alumnes de diferents especialitats que cooperen tal com hauran de fer-ho en el futur com a professionals de la salut.

Pel que fa als estudis del Grau en Mestre d'Educació Infantil, una de les principals novetats és que per accedir als estudis no serà necessari superar prèviament les proves d'aptitud personal (PAP). La UVic-UCC està en procés de flexibilitzar el moment d'assoliment de les PAP. Els estudiants s'hauran d'examinar, però en el cas de no aprovar-les abans d'iniciar el grau, podran cursar-lo igualment i les hauran de superar en el transcurs dels estudis. Aprovar la convocatòria pública de les PAP serà condició indispensable per aprovar dues assignatures de primer curs.

Una altra de les novetats destacades de cara al proper curs és la continuïtat de la implantació del nou Grau en Gestió de la Societat Digital. A partir del curs acadèmic 2024-2025, els estudiants d'aquest grau iniciaran les pràctiques remunerades a les empreses i combinaran l'aprenentatge a l'aula i al lloc de treball. Aquestes estades a les empreses formen part del programa Prèmium i són molt ben valorades per l'alumnat perquè li permet adquirir competències professionals transversals que milloren la seva ocupabilitat, l'acosten al teixit empresarial, faciliten la seva inserció laboral i li permeten finançar fins al 70% del cost total dels estudis. UVE Solucions, Control Sistemes, Cloud Active Reception o Kids&Us són algunes de les empreses que ja han expressat la seva voluntat d'acollir alumnes del grau en Gestió de la Societat Digital, a partir del curs vinent.

Finalment, com a novetat de cara al nou curs, l'estudiantat del Campus Professional UManresa que vulgui fer les pràctiques a l'estranger podran acollir-se als convenis de col·laboració que s'han signat amb empreses i centres de diferents països europeus per oferir aquesta possibilitat a l'estudiantat.

Segona oportunitat d'aquest curs de conèixer UManresa

Les portes d'obertes d'aquest mes d'abril seran les segones que organitza la universitat aquest curs. Les primeres van celebrar-se els dies 1 i 2 de març i s'adreçaven bàsicament a futurs estudiants internacionals. Hi van participar 264 persones, de les quals prop de 90 possibles futurs estudiants i la majoria, procedents de França i interessats en els estudis de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa.