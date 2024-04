Sant Fruitós de Bages programa una jornada sobre la Intel·ligència Artificial en el màrqueting

Aquest dijous els comerços i empreses de Sant Fruitós de Bages poden prendre part en una nova jornada tecnològica que en aquesta ocasió té per objectiu explorar com la intel·ligència artificial està revolucionant les estratègies de màrqueting digital.

La jornada pràctica estarà conduïda per l'Eduard Vivar, soci fundador de Cronuts Digital, una consultora digital especialitzada a oferir serveis a petites i mitjanes empreses per la generació de negoci i transformació digital.

A través de casos d'ús els assistents podran aprofundir en com aplicar la intel·ligència artificial per millorar l'experiència de client, per la generació de contingut, la creació d'imatges o l'automatització de les publicacions de xarxes socials.

La sessió serà des de 2/4 de 10 del matí fins a les 12 del migdia, al Nexe Espai de Cultura. Les empreses i comerços del municipi que vulguin prendre-hi part han d'inscriure's a aquest enllaç.