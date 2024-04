Sant Salvador de Guardiola engega una campanya de suport al comerç local

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha engegat una campanya de dinamització del comerç local amb l''eslògan Compra d'aquí, compra a casa. La iniciativa, que tot just arrenca, consisteix en el sorteig de vals de compra bescanviables en comerços i establiments de serveis locals. Per participar, cal fer una compra d'un mínim de mínim 10 euros, o d'una suma de tiquets fins a un import de 10 euros, als locals adherits i emplenar una butlleta que servirà per entrar en el sorteig. Les butlletes es dipositaran a l'urna de cada establiment acompanyades dels tiquets de compra.

La recollida de butlletes estarà oberta fins al 5 de juny, moment en què es recolliran per fer un sorteig públic a les dependències de l'Ajuntament el 6 de juny.

Els guanyadors o beneficiaris triats per sorteig rebran vals de compra de cinc euros que podran fer servir de manera presencial als establiments adherits. Les butlletes premiades, amb valors de 20, 30, 40 o 50 euros, rebran tants vals regals com el valor del premi.