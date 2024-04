El Petropintó ASFE s'ha imposat a l'Herreruela Força Lleida per 54-39 i s'ha assegurat, virtualment, la permanència a la Copa Catalunya femenina de bàsquet a falta de tres jornades. Les de Sant Fruitós tenen tres victòries de diferència respecte del CB Ripollet, amb qui tenen el bàsquet average empatat, però gairebé 200 punts de marge en l'average general.

A banda del bàsquet inicial, l'ASFE ha anat tot el partit per davant en el marcador, amb poc marge, però suficient com perquè les de ponent no l'atrapessin en cap moment. El primer quart ha finalitzat 12-10, i s'ha arribat al descans 24-17.

El domini bagenc s'ha mantingut a la segona meitat. El tercer quart s'ha liquidat amb el marcador amb 38-26, i ja al darrer quart encara s'han separat més fins al 54-39 final.

Laura Colldeforn ha estat la màxima anotadors de l'ASFE amb 15 punts. Dissabte que ve, les de Sant Fruitós jugaran a la pista del Nou Bàsquet Olesa a partir de 2/4 de 8 del vespre.