L'Avinent Manresa acaba sisè en la primera jornada del Campionat de Catalunya de Clubs

L'equip absolut de l'Avinent Manresa va finalitzar en sisena posició a la jornada d'estrena del Campionat de Catalunya de Clubs que es va disputar a Santa Coloma de Gramenet, on es van reunir les vuit millors formacions catalanes. La segona i definitiva jornada es disputarà el proper 21 d'abril, i l'equip manresà haurà de treballar per evitar les posicions de descens.

D'entre una actuació molt diversa en línies generals, hi van haver espurnes de qualitat com les victòries absolutes del saltador Jan Diaz en llargada, amb uns ventosos 7,52 metres; de la velocista Laura Bou en els 200 metres llisos, amb 24"52 que el vent tampoc no va homologar, de la saltadora Ona Bonet en el concurs d'altura, amb un salt sobre 1,77 metres, i del quartet de relleus 4x400 masculí, format per Biel Cirujeda, Oriol Vergés, Arnau Rovira i Arnau Pujols, amb un temps de 3'20"90.

També cal destacar la segona posició del saltador Martí Serra en perxa saltant sobre 5 metres, i del quartet de 4x400 femení, format per Meritxell Tarragó, Laura Bou, Laura Amella, Maria Salabert i Gloria Amella, amb un temps de 3'53"86, i les terceres posicions de Meritxell Tarragó en 400 metres tanques amb 1'03"49, i Sergi Cabezón en pes, amb un millor llançament de 14,37 metres.

Cal esmentar també les marques personals assolides pels migfondistes Arnau Pujols, 5è amb 1'55"28, i Yassin L'Aziri, 9è amb 1'57"31, en la prova dels 800 metres llisos.

El proper cap de setmana es disputarà el compromís més important de l'Avinent Manresa a nivell de clubs, amb l'inici de la Lliga Nacional de Divisió d'Honor, per a l'equip femení, i de Primera Divisió, per a l'equip masculí. Les noies es desplaçaràn a Leganés i els nois debutaràn en la nova categoria a Gandia.