Aquest dissabte, l'Avinent Manresa donarà el tret de sortida a un nou exercici esportiu estatal a nivell d'equips amb el femení a la seva desena temporada consecutiva a la Divisió d'Honor. Ho farà a la pista d'atletisme de Leganés, a la comunitat de Madrid. En aquesta primera jornada s'enfrontarà al Trops - Cuevas de Nerja, l'Unicaja Jaén i l'Atletismo Alcorcón. L'equip masculi, en el seu debut a la Primera Divisió estatal, tindrà com a adversaris l'UCAM - Cartagena, el CA Safor i l'Aldahra Lleida UA, en el Polideportivo Municipal de Gandía. Els encontres donaràn inici a les 5 de la tarda i acabaràn amb el relleu llarg del 4x400 metres a 3/4 de 9 del vespre.

L'equip manresà femení es presenta al compromís amb una renovació d'atletes respecte al darrer exercici, amb les baixes significatives de Mercè Guerra per problemes físics; Meritxell Soler, immersa en la seva preparació olímpica; Emilia del Hoyo, Martina Zunino, Helena Santacana i Elda Romeva, fitxades pel FC Barcelona; Erica Sellart, fitxada per el València CA, i Alba Estevez, Irene Mateo, Nuria Tilló, Nora Taher, i Laia Solà. Aquestes baixes s'intentaran compensar per la marxadora internacional Griselda Serret, la tanquista Lerato Pagés, i les atletes provinents dels clubs filials, com les saltadores Carla Perez i Mónica Malevich, les llançadores Iona Maria Secara i Julia Muñoz, i la migfondista Maria March. Continuen com a liders de l'equip la quatrecentista Laura Bou, la obstaculista Marina Guerrero, la saltadora Ona Bonet, la llançadora Ainhoa Martinez i la marxadora Mar Juárez.

La formació masculina, que va imposar-se l'any passat a l'estadi Larrabide de Pamplona en la final de Segona Divisió, aconseguint l'ascens, presentarà un equip molt jove, Lideraràn la formació manresana els saltadors Jan Díaz i Martí Serra, el quatrecentista Biel Cirujeda, el llançador Sergi Cabezón i el fondista Abel Casalí. L'equip manresà comptarà en les seves files amb la valuosa aportació dels seus clubs filials amb els saltadors Lluís Toledo i Joan Jiménez, el migfondsta Víctor Lasquibar i el velocista Pol Saperas.

L'objectiu està en sumar els màxims punts possibles en els dos compromisos, per tal de presentar-se amb millors opcions al segon encontre de Lliga, el cap de setmana del 4 i 5 de maig, i a l'encontre final, el cap de setmana del 25 i 26 de maig.