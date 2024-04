El Bàsquet Manresa B no té pietat del CB Cerdanyola (106-65)

Partit sense gaire història entre el Bàsquet Manresa i el CB Cerdanyola Al Dia que s'han emportat els bagencs amb gran solvència, 106-65. A les files manresanes, fins a cinc jugadors han superat els deu punts anotats i dos més han estat a punt d'arribar-hi.

Els locals han premut l'accelerador des del primer moment. A banda del intercanvi de bàsquets inicials, els del Nou Congost s'han apuntat el primer parcial 25-15 i han ampliat la distància arribant a la mitja part amb un 49-36 en el marcador.

La sortida dels vestidors ha estat apoteòsica per part bagenca, que en un sol quart han anotat 39 punts per arribar als deu minuts finals 88-53. El darrer quart, ja més relaxat pel que fa a anotacions, ha deixat la diferència per sobre dels quaranta punts, 106-65.

Bruno Alocén ha estat el màxim anotador manresà amb 16 punts. El proper dissabte a partir de les 8 del vespre, el filial del Baxi Manresa jugarà a la pista del Masnou, cuer del grup.