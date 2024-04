El CB Artés guanya a Girona amb un ull a la propera jornada (79-85)

El Grup Via CB Artés ha superat el tràmit de guanyar a la pista del cuer Bàsquet Girona, 79-85, a l'espera del decisiu partit que tindrà el proper cap de setmana contra el segon classificat, Maristes Ademar, que, en cas de superar-lo, i amb el permís de la UE Claret, podria certificar matemàticament la primera posició del grup que dona l'ascens directe a la Súper Copa.

Abans, però, tocava superar els gironins a la seva pista, i els líders del grup no s'han volgut deixar sorprendre. Només quan el partit ja estava totalment sentenciat, s'han relaxat, i la renda que han arribat a tenir de trenta punts ha baixat per sota dels deu.

El primer quart ha estat el més igualat amb curta victòria parcial per als bagencs, 20-22, un marge que s'ha ampliat lleugerament abans d'arribar al descans amb 31-38. A la sortida dels vestidors, els del Bages han premut l'accelerador i han sentenciat el partit a falta de deu minuts, 47-68. El gran darrer quart dels gironins no ha estat suficient per capgirar el marcador, que ha quedat en 79-85.

Pol Camprubí ha estat el màxim anotador artesenc amb 21 punts. Dissabte que ve a 1/4 de 7 de la tarda, el CB Artés rebrà el Maristes Ademar en un partit que pot valdre l'ascens.