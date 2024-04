El CB Vilatorrada manté la tensió però perd a Sant Adrià (84-74)

El Terra Endins CB Vilatorrada ha perdut a la pista de la UB Sant Adrià, 84-74, un partit que ha tingut controlat fins al darrer quart. Els de Sant Joan de Vilatorrada, tot i haver confirmat matemàticament el descens la passada jornada, no ha abaixat els braços i ha competit fins a l'últim instant.

De fet, els de Sant Joan han començat el partit per davant imposant-se al primer quart per 18-25. Els metropolitants han reaccionat després, per arribar al descans per sobre, 45-44. A la tornada, els bagencs han tornat a posar-se per davant, 58-62 a falta de l'últim quart. Aquí, però, els locals, que busquen allunyar-se del descans, han remuntat per deixar el 84-74 definitiu.

Sergi Algué ha estat el màxim anotador bagenc amb 14 punts. El CB Vilatorrada rebrà la UE Claret dissabte que ve a les 8 del vespre.