El Covisa Manresa visita un l'Hospitalet Bellsport millorat

El Covisa Manresa visitarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda la pista de l'Hospitalet Bellsport, que arriba a l'enfrontament contra els líders amb dinàmica positiva de partits. Els de Paco Cachinero tenen l'oportunitat d'acostar-se més al títol de lliga del grup 3 de Segona Divisió B, ja que el seu immediat perseguidor, l'Sporting La Nucia, té un desplaçament encara més complicat, a la pista del Picassent.

Tot i la seva millora, el conjunt metropolità no supera els partits com a local de forma plàcida. En les darreres jornades al pavelló Sergio Manzano ha perdut amb Mataró, ha superat a Cerdanyola i Natació Sabadell de forma ajustada i en l'últim partit a casa es va veure superat per Escola Pia. En canvi, a fora ha sumat tots els punts de la segona volta. Aquestes estadístiques deixen constància que en els seus desplaçaments millora el rendiment en relació als partits de casa.

El bagatge que té com a local és de dotze partits jugats amb cinc derrotes: La Nucia, Industrias, Les Corts, Mataró i Escola Pia, set victòries i cap empat. A fora, va perdre molts partits a l'inici de lliga, però l'arribada de Borja Burgos a la banqueta ha canviat la dinàmica com a visitant i no tant coma local.

L'Hospitalet Bellsport es novè a la classificació amb 39 punts, dotze partits guanyats, tres empats i deu derrotes en el global. Compta amb 103 gols a favor per 84 en contra, bagatge molt inferior al dels manresans, amb 168 gols realitzats per 61 de rebuts.

Les seves opcions d'optar a la quarta plaça són molt limitades per no dir nules. El Picassent amb 46 punts marca actualment el quart lloc. I a darrere s'hi suma l'Industrias amb 45, el Cerdanyola amb 44, el Barceloneta amb 42 i Les Corts amb 41, tots ells per damunt de l'Hospitalet. Per tant, per sobre d'ells hi ha un gran nombre d'equips a cinc jornades per cloure la lliga.

Hores d'ara, el Covisa Manresa té 66 punts, i està a vuit per sobre del segòn classificat que continua essent Sporting La Nucia. El conjunt manresà te un cert marge per mantenir aquesta privilegiada posició amb quinze punts per jugar.

Ha estat una setmana atipica pels de Paco Cachinero amb modificacions a les sessions preparatòries. El partit de Copa Catalunya a Lleida ha obligat a fer aquestes correccions. El conjunt manresà no disposa de cap baixa per afrontar el partit d'aquest dissabte.