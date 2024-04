El Manresa CBF no es deixa sorprendre pel Sese (66-53)

El Manresa CBF tenia un compromís complicat aquest cap de setmana al Nou Congost amb la visita del quart classificat, el Sese, en un partit que hauria pogut servir als barcelonins per mantenir la lluita per entrar a les primeres places de la Súper Copa. Les roses, però, no s'han deixat sorprendre i s'han imposat amb solvència 66-53, després d'un gran tercer quart. Amb aquesta victòria, les manresanes s'asseguren, com a mínim, la tercera posició a la fase prèvia.

La primera meitat ha estat molt igualada, amb diferències mínimes a un i l'altre cantó. Així, els primers deu minuts s'han liquidat amb un parcial d'empat a 12, mentre que s'arribava al descans amb les manresanes per davant, però per poca diferència, 32-29.

Ha estat sortint dels vestidors que les locals han treballat per assegurar-se la victòria. Amb un gran parcial, han arribat al quart definitiu 49-36, un marge que s'ha mantingut en els últims deu minuts per deixar el resultat en 66-53.

Queralt Ribera ha estat la màxima anotadora de casa, amb 17 punts. El proper dissabte a partir de 2/4 de 8 del vespre, les manresanes visitaran la pista del CB Igualada.