El Vòlei Manresa guanya a Llars Mundet i assoleix la permanència en l'últim sospir (2-3)

Dissabte passat es va jugar una final per la permanència a Primera Divisió Nacional de vòlei al CEM El Carmel, on el Llars Mundet rebia el Vòlei Manresa. L'equip manresà es trobava en la zona de descens, un punt per sota de l'equip barceloní, convertint l'últim partit de lliga en un duel on els dos conjunts competirien per continuar a la competició la temporada vinent. Abans que els jugadors entressin a pista, a la grada ja es començava a coure l'ambient que acompanyaria les més de dues hores de encontre. L'afició del Bages es va mobilitzar com mai per animar el seu equip.

L'encontre va començar molt igualat, amb cap dels dos equips baixant el cap i decidits a complir el que se'ls plantejava en aquesta jornada. A mitjans del set, el Manresa va quedar enganxat en una rotació d'on no van aconseguir sortir prou ràpid per evitar que els locals s'escapessin. Mundet va deixar el primer set a casa 25 a 16, demostrant que no posarien les coses gens fàcils.

Al segon set, fent alguns canvis i recuperant la intensitat inicial, els manresans van sorprendre a Mundet i es van avançar ben d'hora en el marcador. El Manresa va fer gal·la del joc que els ha permès sumar contra equips superiors: amb un joc molt pacient i treure partit dels desajustaments rivals. Gestionant l'avantatge inicial, els visitants van mantenir la calma evitant males ratxes i treballant molt bé el K1. Tot i que van reduïr la distància, el Mundet no va reaccionar suficient per competir el set, que amb un 23 a 25 va igualar de nou el partit.

El tercer set va ser el més igualat del partit, on tots dos equips van ser molt agressius des del servei i a l'atac, mostrant molt caràcter i determinats ambdós a posar-se per davant en l'encontre. Amb intercanvis constants i poques errades, el set va arribar a les seves acaballes totalment igualat, i aquí Manresa va tornar a pecar de desconcentració, amb un parell d'errades no forçades que van posar l'1 a 2 al marcador amb un 25 a 22. Amb tot en contra i un peu ja fora de la competició nacional, els manresans van comptar amb un setè jugador a pista: una afició que va fer tronar el CEM El Carmel com si els del Bages juguessin a casa. Sense por a perdre i amb molt a guanyar, els de vermell van sortir a la pista i van portar el partit al tie break per la via ràpida, amb un 15 a 25 fruit d'un molt bon treball de sac i de transició.

Mundet i Manresa van sortir a pista jugant-se tota la temporada en quinze punts. Aprofitant el canvi de ritme que acabaven de protagonitzar, el Vòlei Manresa va ser pacient en els primers punts llargs del cinquè set, que després del 2 a 2, i amb Mundet ja sense forces, va anar caient cada cop més cap al costat manresà fins que el 9 a 15 va arribar al marcador. El Manresa sortia del descens a l'última jornada, superant a Mundet que quedava fora de la competició amb els mateixos punts que els de vermell però amb una victòria menys.