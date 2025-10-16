El violista manresà Daniel Picón protagonitzarà el nou concert del Cicle 3/4 de música

L'Espai de la Plana de l'Om de Manresa acollirà aquest diumenge, 19 d'octubre, a les 12 del migdia, una nova sessió del Cicle 3/4 de música amb un concert de viola i piano a càrrec del violista manresà Daniel Picón, acompanyat pel pianista Albert Giménez. El recital, amb obres de Brahms, Schumann i Rebecca Clarke, proposa un viatge musical ple de sensibilitat i virtuosisme, en el marc d'un cicle que promou el talent local i la música de cambra de qualitat.
Un programa amb tres grans compositors
El programa del concert combina tres peces de gran intensitat expressiva i de diferents èpoques del repertori per a viola i piano. S'obrirà amb l'Scherzo F.A.E. de Johannes Brahms, arranjat per a viola i piano, una obra plena d'energia i lirisme que mostra la joventut creativa del compositor alemany.
Tot seguit, Picón i Giménez interpretaran la Märchenbilder, opus 113 de Robert Schumann, una suite breu i poètica inspirada en contes de fades, on la viola assumeix un paper protagonista per transmetre els matisos emocionals i la fantasia característics del compositor romàntic.
El recital culminarà amb la Sonata per a viola i piano de Rebecca Clarke, una de les obres cabdals del repertori per a aquest instrument, escrita el 1919 per la compositora i intèrpret britànica. La peça combina un llenguatge modern i intens amb moments d'una gran delicadesa, i s'ha consolidat com un referent per la seva profunditat i expressivitat.
Un jove talent amb projecció internacional
Daniel Picón, nascut a Manresa, és un dels talents emergents més prometedors de l'escena musical catalana. Exalumne del Conservatori Municipal de Música de Manresa, Picón continua actualment els seus estudis de Grau Superior de Música, on combina la formació acadèmica amb una activa participació en concursos i projectes artístics.
El seu talent ha estat reconegut amb diversos guardons, entre els quals destaca el Premi Ciutat de Vigo 2024 i el Premi BBVA 2025 en la categoria jove, reconeixements que subratllen la seva maduresa musical i la solidesa de la seva trajectòria com a intèrpret.
En aquesta ocasió, l'acompanyarà al piano Albert Giménez, músic de llarga experiència i habitual col·laborador en projectes de música de cambra. Junts, oferiran una actuació que promet emocionar el públic per la seva complicitat artística i la qualitat interpretativa.
El cicle continuarà al desembre
El Cicle 3/4 de música, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i el teatre Kursaal, manté la seva aposta per la difusió del talent jove i la proximitat musical. El proper concert tindrà lloc el diumenge 14 de desembre, també a les 12 del migdia, amb l'actuació del Quartet Cantorum, que interpretarà un repertori especial de nadales per donar la benvinguda al Nadal.
Les entrades per al concert de Daniel Picón i Albert Giménez tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.