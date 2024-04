Fem Manresa demana el cessament de Joan Vila del govern de Manresa

Fem Manresa considera inacceptable que un regidor del govern municipal pugui defensar les execucions en calent com a mètode per frenar la reincidència. La candidatura ho denuncia després que, el dissabte passat, el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, publiqués a la xarxa social X, compartint un tuit que vinculava un vídeo d’una detenció amb un fals apunyalament a Salt, el següent: "Segurament, amb un cas semblant a Austràlia, ho han resolt millor. No hi haurà reincidència".

Vila es referia a l’apunyalament múltiple perpetrat a Sidney per un home amb problemes de salut mental -segons ha afirmat la policia australiana-, que va acabar sent abatut pels cossos policials, i insinuava que accions així serien útils per acabar amb la reincidència. Així, després d’unes declaracions que, segons Fem Manresa, suposen "una dura contradicció amb els valors fonamentals de la justícia i el respecte dels drets humans", demanen el cessament del regidor de govern.

Segons expliquen des de la candidatura municipalista, la piulada del regidor del govern municipal, Joan Vila, és "preocupant" per diversos motius. En primer lloc, comenten que es va compartir una notícia falsa, ja que els esdeveniments descrits al tuit no han passat mai. Això denota una deriva preocupant per part d'aquells càrrecs electes que "tenen la responsabilitat de compartir informació precisa i verificada amb la ciutadania, en comptes de difondre informació per alimentar un discurs interessat i obtenir rèdit electoral". La difusió d'informació no verificada o directament falsa "pot generar confusió, racisme i pànic entre la població", així com minvar la confiança en les institucions i perjudicar la convivència.

En segon lloc, el comentari del regidor va més enllà, proposant l'execució en calent com a forma de prevenir que les persones reincideixin. "La noció d'execució en calent, és a dir, l'assassinat de persones que han comès un delicte i sense judici, representa una flagrant violació dels drets humans i una negació dels principis de rehabilitació i reintegració que haurien de guiar les polítiques penals d'una societat amb un mínim de consciència", declaren des de Fem Manresa. "Les declaracions del regidor són temeràries i molt perilloses, ja que promouen la intolerància i la violència extrema com a resposta a qüestions socials".

Tot i que després de setze hores i de rebre algunes reaccions contràries a la xarxa social, el tuit va acabar sent esborrat pel regidor d’Empresa, que també va publicar una disculpa, des de Fem Manresa consideren que "no n’hi ha prou". Per a la candidatura, "el mal ja està fet" mantenint el tuit públic durant hores per part d’un representant públic, i les declaracions posteriors de Vila "no reconeixen la gravetat ni de difondre una notícia falsa ni de plantejar com a acceptables les execucions en calent".

Amb tot això sobre la taula, des de Fem Manresa demanen el "cessament immediat" del regidor d'Impulsem, després d’unes declaracions "contràries als principis democràtics i als drets humans". Els anticapitalistes insten al govern municipal, "que fins ara no ha emès cap resposta pública als fets", i "principalment a ERC i a l'alcalde Marc Aloy" a què adoptin les mesures necessàries per a garantir que les persones que ocupen càrrecs públics es comprometin a defensar els valors democràtics i els drets fonamentals de tots els manresans.