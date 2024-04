La Fundació Sant Andreu Salut rep el Segell EFQM d'Excel·lència Europea

Sant Andreu Salut ha rebut el Segell EFQM d'Excel·lència Europea. Miquel Romero, director de Servicios y Gestión del Club Excelencia en Gestión, ha estat l'encarregat de lliurar aquest reconeixement a Marc Aloy, president de Patronat de Sant Andreu Salut. Aquest acte ratifica l'anunci previ sobre l'obtenció del segell, reafirmant l'èxit de l'entitat en les seves pràctiques de gestió excel·lent.

L'entrega s'ha dut a terme abans de la reunió del patronat de la Fundació, simbolitzant un com­promís renovat per continuar avançant en la missió de proveir serveis sociosanitaris de màxima qualitat a la comunitat. "Rebre aquest segell reforça el prestigi de Sant Andreu Salut dins del marc de la gestió d'ex­cel·lència i també estableix un precedent important per a l'entitat", ha explicat Manel Valls, director general de Sant Andreu. "Ens impulsa a seguir treballant amb el màxim rigor i eficàcia en bene­fici de tota la comunitat que servim".

Aquesta distinció és el resultat d'un esforç col·lectiu i d'una orientació cap a l'excel·lència, valors que Sant Andreu Salut es compromet a continuar cultivant en el futur per mantenir-se com a referent i per mantenir l'excel·lència confirmada amb l'avaluació integral de tots els centres i serveis: Hospital Sant Andreu, Servei d'Ajuda al Domicili, Habitatges amb Serveis i totes les Residències i Centres de dia.

El Segell EFQM certifica l'esforç de Sant Andreu Salut "en promoure el talent, millorar la comunicació amb els seus grups d'interès i adoptar una gestió que respon a les necessitats del moment amb agilitat i eficàcia".

"Sant Andreu Salut és una història d'èxit sostingut en el temps, de més de 750 anys, que inicia la relació amb el Model EFQM a través de la Residència Mont Blanc el 2016 i que en aquest moment ha consolidat la seva gestió amb el Segell EFQM 400 per a tota l'organització", explica Miquel Romero, director de Servicios y Gestión del Club Excelencia en Gestión.

Aquesta acreditació subratlla l'evolució de la Fundació en criteris com la creació de valor sos­tenible, desenvolupament organitzatiu, agilitat, governança, gestió del rendiment, digitalització i l'establiment de nous ecosistemes.