La CUP Santpedor exigeix explicacions per la crisi de personal a la residència municipal Cal Jorba

La CUP ha presentat una instància a l'Ajuntament de Santpedor per reclamar explicacions i mesures urgents arran de la greu situació que asseguren que es viu a la residència municipal Cal Jorba, gestionada per l'empresa L'Onada Serveis. La demanda arriba després que NacióManresa publiqués que el centre vol aplicar canvis d'horaris "molt controvertits", fet que hauria provocat baixes laborals i una situació de manca de personal que la candidatura considera "alarmant".
Denúncies de famílies per falta d'atenció
Segons el testimoni d'una família recollit pel mateix mitjà, diumenge hi havia una sola treballadora per a una planta amb 14 residents dependents. Segons aquesta mateixa família, a migdia, molts usuaris encara no s'havien pogut llevar. La CUP assegura que la situació es va repetir l'endemà. La família també hauria tingut dificultats per obtenir el full de reclamacions, que no se li va facilitar fins que va amenaçar de trucar als Mossos d'Esquadra.
La candidatura lamenta que les famílies no hagin estat informades ni per l'empresa gestora ni per l'Ajuntament, i alerta que la situació posa en risc la dignitat i els drets de les persones grans.
Antecedents de problemes en la gestió
La CUP recorda que aquests fets se sumen a irregularitats dels darrers anys en el funcionament de Cal Jorba: manca de transparència durant la pandèmia, preus no autoritzats, o l'acomiadament improcedent d'una treballadora. Per a la candidatura, tot plegat és conseqüència d'una "gestió privada nefasta".
Petició de transparència i convocatòria urgent de la comissió
Mitjançant la instància, la CUP ha demanat a l'Ajuntament informació detallada sobre els fets denunciats i sobre les actuacions municipals per evitar el que qualifiquen com una "situació insostenible".
També reclamen que es convoqui la Comissió de Seguiment de la Residència, que s'havia de reunir el 29 de juliol però que finalment va quedar suspesa. Aquest òrgan compta amb representants polítics i personal tècnic.
"Cal actuar ja", reivindica la CUP
La candidatura insisteix que la situació és "intolerable" i que l'Ajuntament no pot continuar esperant. "Si de veritat importen els drets de les persones grans, cal actuar ja per garantir-los", afirmen des de la formació.