La Muralla de Sant Domènec de Manresa estarà tallada diumenge durant tot el matí

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest diumenge de les 8 del matí a les 2 del migdia, amb motiu de la instal·lació d'una grua i vehicles industrials per a la continuació de les obres a l'edifici del Consell Comarcal del Bages a la Muralla de Sant Domènec, número 24, hi haurà diverses afectacions a la mobilitat.

Per una part, es tallarà el trànsit de vehicles de la Muralla Sant Domènec, entre la carretera de Cardona i la plaça Valldaura. També es limitarà l'accés de vehicles de més de 3,5 tones a la Muralla de Sant Francesc en direcció a la plaça Valldaura. Els vehicles de menys de 3,5 tones que circulin per la Muralla de Sant Francesc en direcció centre ciutat es desviaran pel carrer del Cós per accedir al carrer del Bruc.

Per la seva part, els serveis de transport públic interurbans amb pas per la plaça Valldaura desviaran els seus serveis pel carrer del Bruc, des del passeig del Riu, en direcció centre ciutat, i pel carrer Dos de Maig, des de la carretera de Cardona, en direcció sortida ciutat.