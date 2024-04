El nou Casal d'Entitats de Sant Fruitós entrarà en funcionament aquest mes de maig

Aquest dilluns al matí les entitats locals de Sant Fruitós de Bages han pogut conèixer de primera mà el nou Casal d'entitats del municipi, un nou equipament del qual en podran fer ús per a tasques de gestió i organització de les seves activitats.

Aquest renovat equipament, a l'edifici de l'antic ajuntament, compta amb tres plantes amb despatxos i sales de diferents dimensions, equipats amb tots els serveis necessaris, amb per tal d'adaptar-se a les necessitats de cada col·lectiu.També disposa de taquilles per a l'emmagatzematge de material. L'edifici s'ha renovat per tal que sigui totalment accessible i és un edifici autosuficient energèticament.

Abans de la visita de l'equipament, les entitats han pres part en una reunió informativa on se'ls ha explicat el funcionament d'accés a l'equipament, que es realitzarà de manera informatitzada a través de targetes d'accés que cada entitat podrà personalitzar en funció de les seves necessitats.

Aquest equipament es posarà en funcionament per a les entitats el dilluns 6 de maig. La primera planta de l'equipament disposa d'un espai destinat al Jutjat de Pau, el qual entrarà en funcionament aquest mateix divendres 26 d'abril.