Sallent utilitza compost per mantenir les zones verdes del municipi

La brigada de jardineria de l'Ajuntament de Sallent utilitza compost per al manteniment de les zones verdes del municipi, un mètode que afavoreix a la lluita contra el canvi climàtic, estalviant recursos i l'ús d'adobs químics per a la millora de les plantes. El compost és el producte resultant de la descomposició de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com la fracció orgànica del sistema recollida de residus.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus és l'encarregat de realitzar aquest procés de transformació i d'entregar el compost a Sallent. Des de fa uns anys, el municipi és pioner a la comarca del Bages en la utilització de compost per a tasques de jardineria. La brigada l'utilitza com a fertilitzant en diferents zones verdes del municipi, com l'entorn de la plaça Catalunya, el passeig Guillem Viñas, la plaça de la Vila, el parc Pere Sallés o el carrer Estació.

El compost s'aplica a la base d'arbres, parterres, arbusts o jardineres de flors. Els beneficis relacionats amb el seu ús es poden apreciar a simple vista. Tal com expliquen membres de la brigada, en aquelles zones on s'aplica hi creixen plantes molt més fortes i resistents, amb brots abundants i colors vius, i lliures de plagues o males herbes.

Els bons resultats s'expliquen perquè el compost conté els nutrients necessaris per assegurar el creixement de les plantes i recuperar la qualitat de la terra. D'aquesta manera, es pot prescindir de l'ús de pesticides i productes químics pel manteniment de la jardineria.

L'ús de compost també és una manera d'afavorir l'economia circular, ja que converteix els residus orgànics en compostatge que es destina a fertilitzar la terra i les plantes, fent un paral·lelisme amb el cicle de la naturalesa. També és un procés que necessita la implicació directa dels veïns i veïnes, ja que el compost es crea a partir dels residus orgànics que ells mateixos generen i separen.