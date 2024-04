Santpedor acull la II Trobada de Penyes Blaugranes dels Països Catalans

Santpedor ha acollit la II Trobada de Penyes Barcelonistes dels Països Catalans. Organitzada per la Federació de penyes del Bages-Berguedà-Cerdanya i amb la col·laboració de la Confederació Mundial de Penyes, la Penya Blaugrana de Santpedor i l'Ajuntament de Santpedor, l'acte ha comptat amb la presència de més de tres-cents penyistes arribats d'arreu dels països catalans.

L'acte, conduït per Aksana Vayevoda, ha estat inaugurat per l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, que ha destacat el caràcter culer del municipi. Entre altres aspectes, ha volgut reivindicar la figura de Jordi Vila, el gran oblidat per Joan Manuel Serrat en la famosa cançó que elogiava la mítica davantera del Barça de les Cinc Copes. Posteriorment, Toni Valverde, president de la Penya Blaugrana de Santpedor, ha posat en valor la figura d'Anna Maria Martinez, primera dona directiva del Barça i que va morir a la residència de Sant Francesc del municipi. En el seu discurs, Valverde s'ha mostrat molt crític amb el tracte que l'actual directiva blaugrana té amb el moviment penyístic.

Però el més crític amb l'actual president del club, Joan Laporta, i la seva junta ha estat Toni Guil, president de la Confederació Mundial de Penyes. Guil ha denunciat els incompliments del conveni entre la confederació i el club i la deixadesa de la relació amb les penyes. També ha reivindicat la independència del moviment, ja sigui políticament o de qualsevol sector del barcelonisme. Posteriorment, les diferents comissions de la Confederació Mundial de Penyes han presentat els informes de la seves activitats. Abans de fer una petita pausa, Ramon Térmens, síndic del penyista, ha presentat les seves conclusions.

La segona part de l'acte ha començat amb la visió històrica que ha presentat Salvador Torres que anava des de la creació de la primera penya el 1905 al costat de Canaletes fins als moments actuals. La xerrada ha estat el preludi a un debat que ha comptat amb els periodistes Laia Tudel i Joan Poquí, Marc Cornet, de Seguiment FCB, l'exdirectiu encarregat de penyes Toni Rovira i el mateix Toni Guil. La periodista Queralt Arias n'ha estat la moderadora. Com a element comú del debat ha gorregut la idea que ningú entenia que els actuals dirigents del Barça no trobin punts d'unió amb el moviment de penyes. Des de l'organització s'ha lamentat que cap membre de l'actual directiva blaugrana assistís a la trobada.

La celebració ha acabat amb un homenatge a Joan Casals, el mític avi del Barça que va morir als 90 anys fa dos mesos, una exposició de samarretes històriques, una altra de pins, l'exposició dels trofeus de Lliga, Copa i Champions i un dinar en què hi han assistir unes 350 persones.