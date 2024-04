Santpedor projectarà el curt «Si el vers fos un refugi», de la Fundació Martí i Pol

La Biblioteca de Santpedor acollirà aquest dijous a 2/4 de 8 de la tarda la projecció del curtmetratgeSi el vers fos un refugi, produïda per la Fundació Miquel Martí i Pol, en un acte organitzat per la Fundació i Santpedor Art i Creació (SAC), amb el suport de l'Ajuntament. Després de la projecció, hi haurà l'actuació musical del seu protagonista, Arnau Baulenas acompanyat de Cinto Espejo a la guitarra.

El documental explica l'experiència de l'Arnau Baulenas amb la poesia i el projecte d'inclusió a través de la cultura que va néixer fa 8 anys, quan Baulenas iniciava cicle superior de primària (10 anys) a Roda de Ter.

Obriran i presentaran l'acte, Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, Agustí Comas, alcalde de Santpedor, Carme Magem, representant de Santpedor Art i Creació, i Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol. També hi assistirà Antoni Mas, alcalde de Roda de Ter.

La projecció del documental compta amb el suport del Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes i la Diputació de Barcelona.

Sinopsi i detalls del documental

Cada any, la Fundació Miquel Martí i Pol organitza l'acte d'Homenatge Popular al poeta i convida als alumnes de les escoles del municipi a participar al recital de poesia que es fa al Teatre Eliseu (320 seients). Els alumnes s'apunten al recital de forma voluntària i la Fundació i l'escola treballen conjuntament per aportar els textos i les eines de treball per a un bon recitat en veu alta.

El repte per l'escola, la família i la Fundació va iniciar-se quan l'Arnau Baulenas de 5è de primària, amb una deficiència severa provocada per un edema al cervell quan tenia dos anys, va expressar el seu desig de participar al recital per voluntat pròpia. A partir d'aquest moment, es van unir Fundació, escola i família per vetllar per la participació de Baulenas a l'acte, i l'acte es va adaptar a ell i vam créixer tots. Es va crear una metodologia d'aprenentatge pròpia i adaptada. Des d'aleshores que Baulenas, que ara té divuit anys, puja cada novembre a l'escenari a recitar un poema.

El 4 de novembre de 2023 la Fundació Miquel Martí i Pol va estrenar el curtmetratge de 30 minuts Si el vers fos un refugi. L'Arnau que permet conèixer l'experiència global i prendre el jove i el projecte com un exemple. El documental inicia una gira l'any 2024 acompanyat d'un debat sobre la cultura i la inclusió social.