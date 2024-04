Anaïs Borràs: càpsules informatives a les xarxes amb una mirada de gènere

Les xarxes socials són sovint un pou de retrets, insults i crítiques. Fas una cosa bé? Pocs comentaris et felicitaran. En fas una malament, per petita i poc rellevant que sigui? Tranquil, no pateixis, els haters t'atacaran sense pietat. I l'Anaïs Borràs vol intentar revertir aquesta dinàmica amb les seves càpsules informatives amb mirada de gènere.

La jove de Sant Andreu de la Barca va començar els estudis de periodisme, però poc després els va abandonar perquè no se sentia al lloc i moment adequat. Ara està acabant la carrera de Filosofia i el coneixement que li ha aportat l'aprofita en el dia a dia per gravar vídeos a Instagram i TikTok on analitza l'actualitat social i política: "Les xarxes socials poden ser un altaveu molt potent capaç d'impactar en la nostra consciència pública".