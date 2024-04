Gerry Querry Berry, l'humor «àcid» que posa la societat catalana davant el mirall

La societat catalana té la seva idiosincràsia i estereotips particulars. El pijo de l'"Upper Diagonal", la noia de barri, el català de poble... N'hi ha molts més, però com més se'n citin, més probabilitats hi ha de generar un conflicte amb alguna tribu urbana o grup social. Si bé, hi ha algú a qui això no li importa: el mític Gerry Querry Berry.

És estrany no conèixer-lo. El santcugatenc comparteix contingut d'humor a les xarxes amb una característica molt reconeixible: la reproducció irònica d'estereotips de la societat catalana. No sempre aconsegueix esquivar el conflicte, però el seu contingut acumula milions de reproduccions i interaccions i el converteix en un dels creadors més populars de l'escena catalana.