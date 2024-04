Cruz Cafuné i Sen Senra, principals noms de la desena edició del Festival B

El Festival B celebra aquest any la seva desena edició amb importants noms en la cartellera. L'esdeveniment es celebrarà entre el 27 i el 28 de setembre al Parc de Fòrum, i comptarà amb la presència de referents del panorama musical espanyol com Sen Senra o Cruz Cafuné, en el seu únic concert programat a Barcelona en tot l'any.

Tot i això, el festival no perdrà la seva essència i continuarà donant veu a artistes prometedors i poc coneguts. En aquesta edició, Diego 900 i Ralphie Choo tindran l'oportunitat de presentar la seva música a dalt de l'escenari. A més, artistes com Rodrigo Cuevas, La Zowi o Rusowsky també actuaran al recinte de la ciutat de Barcelona.

Tal com afirma el director Adrián D. Bóveda, el Festival B sempre ha estat reconegut per donar rellevància a projectes prometedors que finalment s'han acabat convertint en un referent dins el sector. En el seu moment, artistes com C. Tangana, Bad Gyal, Dellafuente o Rigoberta Bandini van actuar en aquest escenari.

Una altra de les característiques que fa única aquesta festa de la música és que és el centre de les tendències de les noves generacions, recollint nous artistes amb diversos estils i gèneres per omplir de diversitat l'escenari. Des de la delicadesa de Jimena Amarillo fins a l'electritzant punk de La Élite, els més curiosos podran conèixer nous projectes de tots els àmbits musicals.