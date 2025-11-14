Ofensiva per la música en català a Los40

El grup d'ERC al Congrés ha registrat aquest divendres una proposició no de llei (PNL) per garantir una "presència obligatòria" de quota de música en català a les radiofórmules de l'Estat. Segons han apuntat, això ha de servir per millorar la protecció de la diversitat lingüística de l'Estat que proclama la constitució.
Per fer-ho possible, el text planteja modificar la llei de Comunicació Audiovisual per establir una quota mínima del 5% en llengües oficials com el català, el gallec, el basc o l'occità. "La presència gairebé inexistent d'aquestes llengües a les ràdios musicals redueix les oportunitats d'escolta de sectors musicals emergents, que veuen restringida la seva difusió i opcions de creixement", apunten.
Tal com destaquen des d'ERC, més de deu milions de persones a l'Estat tenen una llengua oficial pròpia diferent del castellà com a llengua inicial o preferent fet que evidencia l'existència d'un mercat "ampli i divers" que queda "infrarepresentat en l'oferta radiofònica estatal" d'emissores musicals com Los40, Europa FM, Rock FM, la Cadena 100 i Kiss.
"L'existència de multitud de grups i artistes de gran èxit que fan música de gran projecció en català són una prova que hi ha una escena musical dinàmica i amb una base de públic fidel, i evidencia la necessitat de protegir aquest sector i assegurar-ne l'existència", apunten des del grup que lidera Gabriel Rufián. Amb l'establiment d'aquesta quota mínima, els republicans esperen oferir una presència "estable i significativa" del català i altres llengües.