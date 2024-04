Un Sant Jordi entre cervesa, música i festa

La diada deSant Jordi és un dels dies més ansiats i estimats pels catalans. Gaudir d'aquesta jornada és possible de moltes maneres: des de la més tradicional (entre roses, llibres i passejades per les principals vies) o lluny del tradicional rebombori dels carrers dels pobles i ciutats del país. Com passa a Barcelona. Per això, des de les dotze del migdia, centenars i centenars de joves -i no tan joves- s'han concentrat a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm per viure el dia des de la cervesa, la música i la festa en una nova edició del "Sant Jordi Musical".

La majoria dels joves han canviat els bolígrafs, les llibretes o els ordinadors, lluny de les facultats, per una cervesa a la mà i una vibra poc habitual en un dimarts feiner. És la màgia de Sant Jordi. El ple del recinte es contraposa a la solitud de les classes, i és que la jornada laboral en la qual ha caigut aquest any la diada no ha impedit que els joves visquessin la jornada. Alguns han fet fins i tot "campana", han admès, ja que no han tingut la fortuna de tenir festa en els seus centres. "És un dia especial, és important viure'l bé, divertint-se", comenta l'Anna Gómez, un dels assistents.

Era entrar per les portes de l'Antiga Fàbrica i substituir la rosa i llibres per una cervesa, de manera automàtica. Una jornada habitualment viscuda entre calma i tranquil·litat -sempre que les multituds la respectin-, es transforma pel ritme i el beure. Tot, però, amb el mateix objectiu de gaudir amb la família, amics o parella d'un dia fet per reforçar els vincles amb aquells que ens envolten. "Per nosaltres és el dia dels enamorats de Catalunya, és un dia especial", comenten una de les moltes parelles assistentes al "Sant Jordi Musical".

Música i cervesa

I és que la inhabitual frescor d'un 23 d'abril -que ha deixat a només alguns valents sense jersei- a la capital catalana, s'ha vist compensada amb la proximitat i moviment dels que gaudeixen dels concerts ben a prop de l'escenari. Amb la música de Triquell, la jornada ha apujat el teló sense estar-se de res, i ha concentrat a gent ballant i saltant des de primera hora del migdia escoltant una de les cares emergents de l'escena catalana després del seu segon lloc a Eufòria.

Amb ofertes musicals diferents entre elles, però sempre amb el català per davant, totes i cada una de les sales del recinte s'han omplert esperant que un dels artistes de casa nostra pugés al damunt. El ritme indiscutible de MamaDousha i el seu "Rikiti" ha fet moure fins als més ganduls a primera hora del matí, traient les mandres a aquells que encara les podien tenir.

Els artistes emergents de l'escena es combinen amb ja clàssics moderns de la música catalana com Els Amics de les Arts, que han portat tranquil·litat a l'escenari principal de l'antiga fàbrica. "Bona diada, el dia més bonic de l'any", han començat davant de centenars d'oients emocionats que han esclatat quan "L'home que treballa fent de gos" ha començat a ressonar per l'Antiga Fàbrica.

Els Amics de les Arts, al damunt de l'escenari principal - Gemma Martz

El mateix EnricBarceló, cantant dels Amics de les Arts, ha comentat a Nació la importància d'aquest dia per casa nostra. "És la festa major de Catalunya, no té comparació amb cap altre dia, demostra la rellevància que té la cultura aquí", ha sentenciat. "Eren només la una del migdia i això estava ple, els carrers també des de primera hora, és una jornada per gaudir de la cultura que tenim", ha conclòs.

Sense descansar ni un moment, els sortidors dels stands d'Estrella Damm no han deixat de rajar, carregant els dipòsits dels quals busquen gaudir del "Sant Jordi Musical" de principi a final. I és que la Diada de Catalunya és un dia especial. El sentiment de proximitat que es respira entre cada un dels petits grups que caminen entre els diversos escenaris ratifica que l'esperit de la diada segueix més viu que mai. Sigui a través d'un passeig o a través d'un mogut dia ple de beure i música, l'objectiu final de Sant Jordi és gaudir d'un dia acompanyat dels que més importen a cada un en un dia que reforça la comunitat i cultura catalana.

Per tots aquells que encara hi vulguin treure el cap, Estrella Damm seguirà fins a les nou de la nit amb aquest cartell: