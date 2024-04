L'Atlàntida de Vic tanca el 2023 amb gairebé 51.000 espectadors

El teatre l'Atlàntida de Vic ha tancat el 2023 amb l'assistència d'espectadors més alta dels seus catorze anys d'història. En total hi han passat 50.955 espectadors, una xifra molt superior a les 37.702 que hi van passar abans de la pandèmia. La directora de l'equipament, Montse Catllà, s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats i ho atribueix, entre altres factors, a la incorporació de nous públics i a la programació de més funcions per espectacle, que en alguns casos s'ha arribat a triplicar o quadruplicar: "Això no és molt habitual", ha admès Catllà. És el cas de les tres funcions que es van fer del Petit Príncep o les quatre sessions que es van obrir al públic per veure en Peyu i companyia en directe amb El búnquer.

L'any 2023 s'han programat 99 espectacles en total i s'han ofert 125 funcions. En comparació a l'any passat, que es van programar 94 espectacles, però només 104 funcions. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, ha contextualitzat aquestes dades comparant-les amb els equipaments a nivell nacional en què s'estan programant entre 300 i 400 funcions a l'any.

Pel que fa al tipus d'espectacles, la preeminència la té la música, una exigència del contracte programa que el 2023 va signar la Fundació Atlàntida amb l'Ajuntament de Vic per quatre anys. Un 30% dels espectacles programats són de teatre i el 20% restant correspon a dansa, circ i altres, amb un petit percentatge de propostes difícils d'etiquetar. La directora de l'Atlàntida, Montse Catllà, ha explicat que on més s'ha duplicat els passis ha estat en els espectacles de teatre.

Aquest dimecres també s'han presentat les xifres relacionades amb la projecció nacional i internacional que tenen els espectacles que es programen a l'Atlàntida. La directora ha explicat que un 25% són de creació local, mentre que el 63% tenen una dimensió nacional i una vocació de país. El 12% restant són internacionals, "on destaquen els espectacles musicals", ha puntualitzat Catllà. La directora també ha posat en valor que molts dels espectacles que s'exhibeixen a sala són "de talent d'aquí amb projecció nacional".

Catllà ha destacat l'ambició de l'Atlàntida, com de la majoria dels teatres d'avui dia, pel públic intergeneracional. En aquest sentit, ha assenyalat que, com a mínim, el 24% dels espectacles programats han estat per a tots els públics. Un altre 22% han estat propostes protagonitzades per joves. La directora també ha destacat que la mitjana del nivell d'ocupació de les sales de l'Atlàntida ha estat del 80%.

Celebrar els catorze anys de l'equipament

Aquest Sant Jordi farà catorze anys que l'Atlàntida es va posar en marxa. Amb motiu de l'efemèride s'han programat diversos espectacles i algunes activitats. Després de l'èxit de l'any passat, el 19 i 20 d'abril arribarà la reedició del musical Deixa't estar de romanços, creat pel músic Arnau Tordera. El protagonitzaran nous actors i s'han programat dues funcions.

El 21 d'abril, els creadors escènics Nina Solà i Jordi Font, de la companyia Mambo Project, oferiran la proposta Assalt al teatre en una triple funció. Es tracta d'una invitació als espectadors a colar-se a l'Atlàntida per conèixer tots els seus racons. "S'hi podrà veure tot allò que es cou entre bambolines abans d'un espectacle", ha explicat Solà. Dilluns 22 d'abril els membres del consistori infantil realitzaran una visita exclusiva amb l'objectiu de connectar els infants amb l'Atlàntida i que la coneguin.

També formen part de la programació especial del catorzè aniversari el monòleg d'Òscar AndreuCrida als ocells de colors llampants, que gira entorn de l'explicació sobre com desapareix una llengua, i l'òpera Turandot de Puccini, que ja compta amb les entrades exhaurides.

Atlàntida jove

Durant la presentació també s'ha explicat un dels nous projectes de l'Atlàntida que té a veure amb els joves. Es tracta d'Atlàntida jove, una crida a joves d'entre 16 i 25 anys amb interès per les arts escèniques, que vulguin formar part d'un grup de participació, "per tenir veu i vot en la configuració de la programació", ha explicat Montse Catllà. El projecte ja ha començat a caminar i en la primera reunió ja hi han participat 24 joves.