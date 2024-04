​El tenor Josep Carreras rep el Premi Ciutat de Vic

El tenor Josep Carreras ha rebut aquest dilluns el Premi Ciutat de Vic per la seva "excel·lència professional, altruisme, i valors humanístics" en el marc d'una gala a l'Atlàntida de Vic.

Nascut l'any 1946 a Barcelona, Carreras ha rebut múltiples distincions internacionals i ha estat investit doctor honoris causa per diverses universitats. Des de 1988 presideix una fundació, que porta el seu nom, per a la lluita contra la leucèmia. Aquesta fundació, establerta a Barcelona, també té seus als EUA, Suïssa i Alemanya.Amb el Premi Ciutat de Vic, l'Associació Amics de la Ciutat-Vic vol reconèixer-li tota aquesta trajectòria. L'any passat, durant la primera edició del premi, es va atorgar al doctor Joan Massagué.

La gala ha comptat amb una entrevista de la periodista Sílvia Cóppulo a Carreras. En aquesta entrevista, Carreras ha dit que la música "ens pot ajudar a ser millors persones" i ha destacat que "cura el cos i l'ànima". "La música et dona la possibilitat de ser millor, de comprendre els altres, de tenir una força que desconeixies que la tenies", ha subratllat el tenor català, que ha dit que aquest és l'efecte que la música ha tingut en ell.

Cóppulo ha preguntat a Carreras pels sentiments que s'expressen a l'òpera com ara la traïció, l'engany o la por. Sobre aquest darrer sentiment, Carreras ha dit que tothom passa per moments de por, però creu que "s'ha de tenir la determinació necessària per intentar vèncer-la". El músic també ha dit que els seus germans van ser el seu "refugi" per superar la mort de la mare -Carreras tenia 18 anys- i diu que la relació que té amb ells és "meravellosa". Al llarg de l'entrevista Carreras també ha deixat clar que és republicà i catalanista.

El president de l'Associació Amics de la Ciutat-Vic ha estat l'encarregat d'entregar el premi a Carreras al final de l'acte. El músic ha agraït el reconeixement tot destacant que Vic i Osona són el "bressol del sentiment de catalanitat" i ha destacat "el dinamisme extraordinari" que té la ciutat amb més de 300 entitats. L'acte ha clos amb les paraules de l'alcalde de Vic, Albert Castells, i una actuació musical.