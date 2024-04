«Perfils», un projecte de la Mancomunitat La Plana per reflexionar i entendre el fet migratori

Amb la premissa d'ajudar a reflexionar, entendre i apropar el fet migratori, la Mancomunitat La Plana desplega la catorzena edició del projecte Perfils, una iniciativa que s'ha consolidat com una eina educativa per a joves del territori per oferir-los una perspectiva real i humana en un context de món cada vegada més globalitzat.

Enguany s'uneix al projecte l'Escola Vedruna de Tona, que se suma als centres participants anteriorment -l'Institut Escola Carles Capdevila de Balenyà, l'Institut Mossèn Cinto de Folgueroles, l'Institut de Tona i el de Taradell-. Només l'any 2023, uns 229 joves i 55 persones migrades de diferents continents es van involucrar a Perfils, una proposta innovadora que ajuda a reflexionar i entendre millor el fet migratori.

La Mancomunitat –amb el suport de la Diputació- continua apostant per aquest projecte amb la finalitat de construir ponts de comprensió i fomentar una societat inclusiva i respectuosa amb la diversitat, apunta Pere Medina, president de l'ens.

Un projecte transversal

Perfils es desplega en dues fases. En una primera s'ofereixen xerrades i tallers que aborden les causes, les conseqüències o les dinàmiques de les migracions, així com els prejudicis i estereotips que sovint les envolten.El segon estadi es treballa a través d'entrevistes personals amb persones nouvingudes, i és el moment que l'alumnat té l'oportunitat de conèixer en primera persona les històries, els reptes i somnis de les persones protagonistes del fet migratori. En aquesta fase també s'elabora un material audiovisual que queda recollit a la web del projecte.