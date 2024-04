Primer dia laborable de vaga general als serveis de la Mancomunitat La Plana

Dissabte a mitjanit començava una vaga general convocada pel sindicat UGT a la Mancomunitat La Plana. Des de l'ens supramunicipal xifren el seguiment en un 4% -un 11% al servei de recollida residus-, mentre que el sindicat defensa que la vaga ha estat secundada pel 100% dels treballadors del torn de nit del servei de recollida. La mateixa Mancomunitat va demanar als veïns dels 15 municipis on dona servei que, en la mesura que fos possible, si no es feia la recollida, els materials es guardessin a casa. Això ha provocat que aquest dilluns, l'estampa als carrers sigui de relativa normalitat.

Amb tot, la retirada de la fracció orgànica està assegurada. Aquesta setmana hi ha previstes diverses reunions per intentar arribar a un acord. Els altres dos sindicats amb representació a la Mancomunitat -CCOO i Intersindical- no donen suport a la vaga. D'altra banda, l'ens establia el passat divendres els serveis mínims mentre duri l'aturada indefinida.

La vaga indefinida convocada per UGT, el sindicat majoritari a la Mancomunitat La Plana, busca dos objectius. D'una banda, "acabar amb les condicions de risc laboral que afecten alguns treballadors", segons denuncia el portaveu del sindicat, Cristóbal Balmisa, i de l'altra, lluitar per un augment dels sous.

Balmisa ha explicat que hi ha treballadors que han de fer feina "sota un estrès de treball insofrible" i detalla que alguns empleats del servei de recollida de residus els obligaven a acabar els seus recorreguts, "malgrat no haver-hi personal suficient". "Acabaven esgotats i és una situació que els posa en risc", ha denunciat.

Els salaris també és un altre dels esculls. El sindicat diu que són "molt baixos" i en alguns casos se situen un 40% per sota la mitjana del que es cobra en el sector. Balmisa ha explicat que recentment s'ha aprovat una valoració de llocs de treball que contempla un increment de més de 400.000 euros, però poc més de 200.000 són per als treballadors, "la resta són alts càrrecs i organigrama". Des del sindicat veuen això com una oportunitat per "dignificar" els salaris i apunten que en comptes d'incrementar els sous dels alts càrrecs o crear noves figures es pugui repartir entre els treballadors. "Demanem que ho posin tot pels treballadors perquè els seus sous són realment baixos", ha insistit.

Serveis mínims "abusius"

El sindicat també ha denunciat que s'han produït alguns incidents durant aquests dos dies de vaga, "tots per part de la Mancomunitat". Cristóbal Balmisa ha explicat que ho han posat en coneixement dels serveis jurídics del sindicat per si és possible presentar denúncia pel que consideren vulneracions del dret legítim de vaga dels treballadors.

En primer lloc, ha denunciat que els serveis mínims que ha estipulat la Mancomunitat són "abusius". També que s'ha canviat el torn d'alguns treballadors o fins i tot d'altres que estaven de festa se'ls ha obligat a treballar "amb l'objectiu de minimitzar el dret a vaga". "Això no es pot fer en un estat de dret", ha reblat.

Un camió del servei de recollida residus de la Mancomunitat La Plana.Cedida

Per la seva banda, el president de la Mancomunitat, Pere Medina, ha explicat que aquest dilluns al matí s'han produït algunes incidències derivades dels piquets informatius que han demorat la sortida dels vehicles o que en alguns municipis han fet que quedessin bosses o residus a la via pública.

Sobre els serveis mínims, Medina ha explicat que en el cas de l'àrea de recollida de residus, com que no hi va haver acord amb el sindicat, els tècnics van elaborar un informe que havia d'establir quants eren els treballadors mínims per poder garantir el servei "amb seguretat i salubritat". El president defensa que el decret de serveis mínims sobre el 52% de la plantilla de recollida es justifica per aquest informe. Sobre les demandes de més seguretat al servei de recollida que fa el sindicat, Medina ha dit que els serveis tècnics ho estan analitzant "i si veiem que calen més recursos no hi haurà discussió".

Pel que fa a les demandes per augmentar els salaris als treballadors, el president ha explicat que l'increment de 400.000 euros que ja eren aprovats ara caldrà negociar la seva implementació. En aquest sentit, ha demanat "prudència". "Primer implantem el que tenim i després anem a buscar millores", ha dit.

Pere Medina ha explicat que s'està treballant intensament per trobar "punts d'acord" amb la UGT i poder desconvocar la vaga. En aquest sentit, el president detalla que aquesta setmana hi ha convocades diferents reunions.

Incidències a Taradell

El regidor d'Urbanisme i Sostenibilitat de Taradell, Joan Canó, ha explicat que la vaga que va començar dissabte a mitjanit "està generant bastants problemes". Canó ha denunciat que a Taradell l'aturada va començar "abans" de la data oficial. Segons ha explicat, divendres de matinada els treballadors ja no van acudir al lloc de treball. "Això va fer que l'endemà vam tenir mig poble ple d'escombraries i va crear desconcert entre la població", ha explicat.

Segons el regidor, van haver d'activar la brigada per retirar la brossa de la via pública "amb un servei extra al matí". Canó subratlla que durant aquest cap de setmana alguns veïns incívics han llançat les bosses a les papereres del municipi, un fet que ha obligat a reforçar la recollida en aquests punts que, segons ha puntualitzat, no són negociats de la Mancomunitat. També han reforçat "punts sensibles" com la residència o habitatges tutelats. "Per la resta no tenim capacitat per recollir tota la quantitat de residus, caldria treballar dotze hores amb dos camions i sis persones", diu.