Albiol, ingressat per un problema cardíac: «Hauran d'enviar la Guàrdia Urbana per aturar-me»

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha hagut d'ingressar aquest dilluns a l'Hospital Municipal de Badalona per un problema cardíac, tal com ha informat ell mateix amb un vídeo a la xarxa social X. "Cal ser curosos amb els temes del cor", ha compartit. Per això, haurà d'estar en observació durant 24 hores i podrà sortir per assistir a la fira de Sant Jordi de la ciutat. "Si no, hauran d'enviar la Guàrdia Urbana per aturar-me", ha fet broma.

Albiol no ha concretat més quin és el problema de salut que l'obligarà a fer un parèntesi a la seva activitat com a alcalde, però ha assegurat que "no és res greu" i que podrà tornar a la normalitat ben aviat. "M'han dit que no puc seguir amb aquest ritme tan alt", ha explicat, tot i que ha assegurat que no està disposat a complir amb aquesta recomanació. "Per això m'heu elegit com a alcalde", ha justificat.

Hoy he tenido un problema de salud y me tengo que quedar ingresado durante 24 horas, pero está todo controlado. Os lo explico en el vídeo. Gracias por vuestros mensajes de cariño y apoyo 😘 #Badalonapic.twitter.com/d47VVgA1zw — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 22, 2024

El líder del govern badaloní va aconseguir la majoria absoluta a les eleccions municipals del 28-M, amb 18 regidors en un consistori de 27 edils. El candidat del PP va destrossar qualsevol oposició i al consistori només l'acompanyen quatre regidors del PSC, dos d'ERC, dos dels comuns i un de la CUP.