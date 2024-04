La dreta intel·lectual busca inspiració en la figura de Jaume Balmes

Sempre cal estar atents al que produeix la Universitat Abat Oliba (UAO) i el seu think tank, el Centre d'Estudis, Formació i Anàlisi Social (CEFAS), un dels principals laboratoris del pensament conservador a Catalunya. La universitat i el Club Tocqueville -molt proper a la FAES de José María Aznar- han organitzat per aquest dimecres una jornada sobre l'ideari del filòsof i clergue vigatà Jaume Balmes(1810-38), que es farà en dues sessions, a Barcelona i a Vic, i que culminarà amb una pregària a la catedral de Vic. La jornada vol analitzar l'actualitat del pensament de Balmes, un home amb ambició política, que va ser un filòsof popular però que actualment està fora dels grans focus. Balmes era un catòlic conservador de conviccions dures, però que a diferència de molts altres ideòlegs de la dreta del seu temps, va demostrar flexibilitat en els plantejaments i era vist amb recança pels nuclis més integristes de l'Església. Després de la Primera Guerra Carlina, va defensar el matrimoni de la jove reina Isabel II, que tenia els liberals al darrera, amb Carles de Borbó, fill del pretendent carlí al tron.

Una altra característica de Balmes era el seu afany divulgador i l'acció mediàtica. Va escriure en molts mitjans i en va fundar alguns, com El pensamiento de la nación, òrgan de l'ala més dretana de l'anomenat Partit Moderat. La voluntat d'incidir en la societat a través dels mitjans la comparteix també l'Associació Catòlica de Propagandistes, titular de la Fundació San Pablo-CEU, de la qual depèn l'Abat Oliba.

En la jornada hi intervindran alguns dels màxims exponents de l'univers Abat Oliba, com el seu rector honorari, José María Alsina; Josep Maria Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la UB i president del Club Tocqueville, i hi serà també el pedagog i filòsof Gregorio Luri.

Jorge Soley, cap de Relacions Internacionals de CEU-CEFAS, ha explicat a Nació que Balmes és una figura "cabdal" per entendre el segle XIX. "És un home de conviccions sòlides però alhora defensor d'entendre la realitat i romandre obert al diàleg amb els qui pensen diferent", indica. Soley creu que la mirada realista de Balmes "pot ajudar a entendre algunes de les qüestions que es debaten ara". Soley esmenta que va defensar les reformes del papa Pius IX a l'inici del seu pontificat, quan va atorgar una amnistia.

L'Abat Oliba no ha amagat mai, però, el seu conservadorisme de fons i les seves vinculacions. L'actual rector és Rafael Rodríguez-Ponga, exdiputat del PP que va exercir diverses direccions generals en els governs de José María Aznar i Mariano Rajoy. L'Abat Oliba va ser l'única integrant del Consell Interuniversitari de Catalunya que es va abstenir sobre el projecte per potenciar el català en el món acadèmic, tot i manifestar el suport per "intensificar l'ús del català". Ara caldrà veure si Balmes els porta per camins de més moderació.