Nova fase en el desmuntatge de les esctructures del vapor del carrer d'Alemanya de Sabadell

Els treballs per retirar les estructures metàl·liques que subjecten la façana de l’antiga fàbrica del carrer d’Alemanya avancen a bon ritme. La setmana vinent les obres es traslladen a l’exterior del vapor de Ca l’Escardat. Tal com han anunciat des de l'Ajuntament, per raons de seguretat, aquesta fase de la intervenció implicarà afectacions al trànsit a partir del dia 24 d’abril.

Des que van començar les obres, els treballs s’han centrat a l’interior de la finca. Fins ara s’ha treballat per reforçar la façana per l’interior. Un cop s’ha estabilitzat, toca retirar les estructures metàl·liques que la subjecten per l’exterior. Per fer-ho caldrà, primer, desmuntar la tanca metàl·lica que hi ha a l’exterior i col·locar una xarxa protectora a la façana per evitar la caiguda d’elements a la via pública.

Aquesta obra començarà el pròxim dimecres 24 d’abril i, mentre durin els treballs, hi haurà afectacions al trànsit. El tram del carrer d’Alemanya situat entre els carrers de Ferran Casablancas i de Sant Pau, es tallarà al trànsit durant un termini màxim previst de quatre setmanes. L’Ajuntament ha previst itineraris alternatius per facilitar la circulació de vehicles.

Canvi de sentit

El tram del carrer de Ferran Casablancas situat entre els carrers de Zurbano i de Duran i Sors, canviarà de sentit per facilitar que es pugui girar pel carrer de Sant Pau i incorporar-se de nou al carrer d’Alemanya. També es permetrà circular per Duran i Sors en sentit La Rambla.

A causa d’aquesta intervenció, canviaran d’ubicació els contenidors del carrer d’Alemanya, que es traslladaran a la cantonada d’Alemanya amb Ferran Casablancas.

Una vegada s’hagin retirat les estructures metàl·liques es procedirà a la demolició dels daus de formigó. Això es farà amb diferents mètodes per reduir el soroll i la pols. La intervenció acabarà amb la reposició de les voreres i l’alliberament de l’espai públic.

L’obra l’executa la propietat de l’antic Vapor a requeriment de l’Ajuntament, que és qui supervisa els treballs i ha redactat el projecte.