Alerta per la presència de plàstic en les croquetes d'un supermercat català

Nova alerta alimentària, aquest cop per unes croquetes. Les autoritats catalanes han detectat traces de plàstic en les croquetes congelades del Bonpreu, en concret en les de bolets. Els productes de les marques d'Eroski i Alteza també en tenien rastres, amb afectacions arreu de l'Estat.

L'alerta s'ha detectat després que diversos consumidors s'hagin queixat sobre els productes. En concret, asseguraven que s'hi havien trobat fragments de plàstic. Una investigació ho ha confirmat i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha pogut traslladar-ho a la resta d'autoritats competents, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid.

⚠️ Alerta por posible presencia de fragmentos de plástico en croquetas de setas.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/QKxWfSWlSdpic.twitter.com/ghAB5DR1jj — AESAN (@AESAN_gob_es) April 20, 2024

En el cas del supermercat català es tracta del producte "Croquetes de ceps de la marca Bonpreu". Això no vol dir que tots els aliments amb aquesta etiqueta estiguin afectats per la incidència. D'una banda, són el Lot 40111 i el Lot 40124— amb data de consum preferent a desembre del 2025— i per l'altra el Lot 31122 —amb data de consum preferent a octubre de 2025.

Tot plegat ha fet que es localitzin els tres productes i que els supermercats afectats hagin pogut actuar. Tant Bonpreu com Eroski i Alteza han ordenat retirar els lots contaminats.