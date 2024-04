Barcelona torna a clamar contra el «genocidi» a Palestina

Més de 3.000 persones han sortit aquest dissabte a la tarda pels carrers de Barcelona en una nova jornada de protesta contra l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza i per mostrar el seu suport al poble palestí davant del que consideren un "genocidi". La marxa que ha sortit dels Jardinets de Salvador Espriu i que ha culminat a la plaça de Catalunya. Els participants han sortit al carrer amb mocadors i banderes palestines i diversos cartells demanant un alto el foc a la Franja de Gaza. 'Aturem el genocidi a Palestina' és el lema de la marxa, que s'ha celebrat repetidament cada cap de setmana des de l'inici de la intervenció militar d'Israel a la Franja.

Aquesta vegada, segons els organitzadors, s'ha volgut demanar la llibertat dels 11.000 presoners capturats per l'exèrcit d'Israel. La membre de la Coalició Prou Complicitat amb Israel Alys Samson Estapé també ha criticat que les institucions catalanes, espanyoles i europees no han actuat per aturar la situació que viuen a Palestina i que, a més, el govern estatal està "contribuint a finançar aquest genocidi" comprant armes israelianes. Per això ha exigit a La Moncloa que acabi amb aquest comerç i que doni suport a la demanda de genocidi que Sud-àfrica ha presentat al Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a la Haia (Països Baixos).

En aquest mateix sentit s'ha expressat la cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament del 12 de maig, Laia Estrada, qui ha reclamat al govern espanyol que trenqui relacions diplomàtiques amb Israel i que posi fi al comerç d'armes amb aquest país. Estrada ha assegurat que l'estat espanyol s'hauria de sumar a la denúncia internacional contra Israel per genocidi al Tribunal Internacional de Justícia de la Haia (Països Baixos) "perquè no es pot col·laborar de cap manera amb països criminals que estan vulnerant drets humans".

També n'ha parlat la candidata dels Comuns Sumar el 12-M, Jéssica Albiach, durant el Consell Nacional del partit on ha promès tancar l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tel-Avivi suspendre relacions amb Israel si la seva formació està al futur Govern.