Les begudes alcohòliques que provoquen més càncer

Des de fa molts anys, hi ha evidències científiques rotundes que permeten afirmar que hi ha càncers directament relacionats etiològicament, és a dir, de manera causal, amb el consum d'alcohol. Són el càncer de fetge (hepatocarcinoma) o el càncer de cap i de coll, el d'esòfag o el de pàncrees, per exemple. També fa temps que sabem que augmenta molt el risc d'altres càncers, especialment en el cas dels tumors hormonodependents, com el de mama, on es produeix un augment superior al 10% a les bevedores d'altes quantitats d'alcohol, subratlla en una entrevista amb Infosalus Pilar López Criado, cap de la Secció de Tumors de Pulmó, cap, Coll i Melanoma de l'Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid.

Igualment, apunta que beure alcohol provoca un augment de la incidència de càncers de boca i gola, de laringe, de còlon i recte. "En les dones, alguns estudis demostren que prendre tres o més begudes alcohòliques al dia augmenta el risc de càncers d'estómac i de pàncrees. També el càncer de pròstata als homes", afegeix. Sigui com sigui, hi ha begudes alcohòliques pitjors que altres en aquest sentit?

Totes les begudes alcohòliques, sense excepció (vi negre i blanc, la cervesa, o els licors) estan associades al càncer. "Com més begui, més gran serà el risc de patir la malaltia", adverteixen en aquest sentit els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès) nord-americans. Si bé, els experts assenyalen que com més alta sigui la gradació, més importants són els perjudicis. Així, les begudes d'alcohol destil·lat, com el whisky, el rom, la ginebra o el vodka, per exemple, són més perjudicials que la cervesa, el vi i el cava, tot i que totes ho són.