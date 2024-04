Com puc saber si tinc un dèficit de magnesi?

La manca de magnesi és un dels dèficits clàssics de salut. Aquest mineral és indispensable pel bon funcionament del nostre organisme i és difícil de detectar-ne els nivells en les proves analítiques de salut rutinàries. La manca de magnesi pot afectar el sistema nerviós i augmentar la fatiga.

El magnesi és una gran font d'energia. Amb mantenir una dieta equilibrada i variada el nostre cos en fa prou per aglutinar les quantitats necessàries d'aquest nutrient. Tot i això, un estudi publicat a l'American Physiological Society assegura que un 70% de les persones no n'ingereix prou. El dèficit no només s'explica per una mala dieta. Un excés de consum d'alcohol o certs medicaments, així com trastorns digestius en són algunes de les causes. Però com puc saber si em falta magnesi?

Els símptomes per saber si em falta magnesi

El cos emet una sèrie de senyals per identificar la manca d'algun nutrient, com ara el magnesi. Són alertes que ens poden impedir fer una vida normal. Les persones grans, els diabètics i les que facin activitats esportives de gran intensitat són les qui han d'estar més a l'aguait: el magnesi intervé en les connexions del sistema nerviós i pot generar un mal funcionament dels músculs i les articulacions.

Així, un dels principals símptomes és l'augment de les rampes musculars o de sensació de formigueig. També poden alertar d'un dèficit de magnesi el cansament generalitzat, els mals de cap, els vòmits i fins i tot deixar de tenir ganes de menjar. En tots els casos, si no s'hi posa remei, la manca de magnesi pot derivar en malalties com ara migranyes, hipertensió o l'abans esmentada diabetis.