Decapita el seu pare, juga a futbol amb el cap i provoca el pànic en un veïnat d'Oviedo

Situació terrorífica i caòtica en un municipi d'Oviedo. La Guàrdia Civil ha detingut un home molt exaltat, amb les facultats "molt alterades" i rient convulsionadament després de tallar-li el cap el seu pare i dedicar-se a jugar a futbol amb ell pel carrer. En concret, l'home, de 46 anys, ensangonat de cintura cap amunt i sense samarreta, va dedicar-se a xutar el cap del cadàver per una glorieta del municipi de Soto de Ribera. Segons diversos testimonis, va arribar a llançar-la contra els vehicles que circulaven pel carrer.

La víctima és un home d'uns 70 anys, però la Guàrdia Civil no ha transcendit els motius pels quals el seu propi fill l'hauria assassinat. Segons explica El Periódico, altres testimonis van veure com avançava amb el cap a una mà i l'arma homicida a l'altra. Els agents van trobar el cadàver de la víctima al seu propi habitatge. Diverses persones que el van veure van alertar a les autoritats i van explicar a les xarxes socials el que estaven veient.

"Un home ensangonat s'ha tirat a sobre del meu cotxe. El llunàtic aquest ha matat a algú. Hi ha un cap a la vorera", explicava un testimoni a les xarxes, segons ha recollit El Periódico a través de la seva investigació. Molts agents de la Guàrdia Civil i del SAMU es van traslladar fins al lloc dels fets i van poder reduir l'home.

A causa del seu estat mental, el van traslladar a la secció de psiquiatria de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), ja que no el podien retenir a la caserna de la Guàrdia Civil de Soto de Rey. Ara per ara, la investigació continua oberta per a poder determinar el motiu de l'assassinat, confirmar-lo i entendre la conducta del presumpte autor dels fets.