Dispositiu «Límit» al voltant de la Mina: controls d'armes i «màxima alerta» policial

Els Mossos d'Esquadra han reforçat els controls policials als barris de la Mina, Besòs i la Pau de Barcelona per detectar armes i drogues en "punts d'interès o punts negres" de la zona. Ho fan a través del dispositiu Límit, un operatiu policial de seguretat ciutadana i de manteniment de l'ordre públic que existeix des de finals de 2021 per abordar els problemes delinqüencials d'aquests barris, segons ha explicat el cap de l'Àrea Bàsica Policial de Badalona, l'intendent Alfons Sarrias.



Aquest dijous a la nit, Europa Press ha assistit a un dels patrullatges dinàmics i estàtics del Límit a Sant Adrià del Besòs, i ha pogut veure com els agents preparaven la zona del control policial. Arran del tiroteig de l'1 d'abril d'enguany al barri de la Mina -en què una persona va resultar ferida-, la policia catalana ha reforçat els controls de seguretat i les identificacions de vehicles i persones.



"El dispositiu és d'intensitat modulable. Ara està en fase de màxima alerta per l'incident amb arma de foc registrat a l'abril. Des de la policia entenem que són intolerables aquests successos i que hem de posar tots els mitjans per evitar que conductes amb armes de foc puguin posar en risc la vida d'altres persones", ha afegit Sarrias. Aquests controls policials -dinàmics i estàtics- compten amb agents de la Brigada Mòbil (Brimo); de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), i dotacions de Seguretat Ciutadana, en coordinació amb les diferents policies locals.



El Límit, que es mantindrà durant les pròximes setmanes, permet incrementar el coneixement policial sobre la zona, ja que s'analitza la informació recollida a partir de les identificacions, patrullatges i controls, i es distribueix la força policial i es dona resposta ràpida davant possibles incidents crítics.