Reobre l'Estació del Nord de Barcelona després de detectar un objecte sospitós

L'Estació del Nord de Barcelona ha quedat reoberta aquest diumenge al vespre després d'estar desallotjada unes hores en haver-se trobat un objecte sospitós. Concretament, una maleta dins d'un autocar. Fonts policials han explicat a l'Agència Catalana de Noticies (ACN) que només rebre l'avís, han activat els protocols habituals.

Una estona més tard, les forces de seguretat desplegades al lloc han pogut comprovar que a dins de l'equipatge només hi havia roba. Els Mossos d'Esquadra ja pensaven que es tractava simplement d'una maleta oblidada, però han activat igualment per prevenció l'Àrea de Desactivació d'Artefactes Explosius, coneguda habitualment com a TEDAX.

Tot i que el recinte de l'Estació del Nord ha quedat tancat durant prop de dues hores, el servei d'autobusos s'ha continuat fent des dels ponts dels carrers Marina i Sardenya, situats a pocs metres de l'estació en qüestió. Algunes empreses de transport han estat informant dels retards i incidències que el tancament de l'espai els ha provocat.