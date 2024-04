Un estudi valida els efectes positius per a la salut de dos simples gestos

Fer una carícia o una abraçada són dos gestos ben simples i habituals. El que fins ara no s'havia analitzat de manera profunda era si realment tenien conseqüències per a la salut més enllà de ser unes mostres d'afecte. Ara, una investigació amb 10.000 participants ha detallat els efectes de fer abraçades o carícies.

Investigadors de l'Institut Neerlandès de Neurociència i de l'Hospital Universitari d'Essen (Alemanya) expliquen que aquests dos gestos poden disminuir significativament la depressió, l'ansietat o el dolor. La clau d'aquest benefici per a la salut es troba en el tacte. L'anàlisi ha tractat més de 130 estudis internacionals en què participaven la xifra de 10.000 persones.

El que s'ha pogut demostrar és que el contacte freqüent té un efecte "particularment beneficiós" sense la necessitat que hagi de durar molta estona: "No és cert que com més temps es toqui, millor", diuen els autors de l'estudi. De la mateixa manera, té conseqüències més positives que el contacte sigui de pell amb pell, tot i que fer-ho amb mantes, coixins o ossets de peluix també té "efectes positius demostrables".

"Érem conscients de la importància del tacte, però encara no teníem clar com fer-lo servir de manera òptima", assenyalen els autors de la investigació, que també deixen una altra dada curiosa assegurant que els adults no diferencien entre el tacte d'un familiar o d'un amic i el d'un professional d'infermeria. En el cas dels nadons, sí que destaquen la rellevància del tacte per part dels pares.