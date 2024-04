A judici un pare i la seva filla per apunyalar i colpejar amb un bat de beisbol un familiar a Manacor

Un home i la seva filla seran jutjats aquest dimarts a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears per, presumptament, haver apunyalat i colpejat diverses vegades amb un bat de beisbol un familiar després d'una discussió. Segons l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc el 25 de novembre del 2019, a dos quarts de vuit, a Manacor. Llavors, la processada es va trobar amb el seu oncle patern, amb el qual va mantenir una discussió per problemes familiars.

Minuts més tard, la dona i el seu pare, també encausat, es van dirigir a una parada de bus on hi havia la víctima i, en localitzar-lo, la noia va referir al seu pare frases de l'estil Aquí está, el matarem. Tot seguit, continua el fiscal, l'acusat va començar a colpejar al cap i la cara al seu germà amb un bat de beisbol que portava, mentre que la dona li va clavar diverses punyalades per l'esquena, cridant alhora Dóna-li més fort o Mata'l, mata'l.

En veure que estaven captant l'atenció de la gent, tots dos agressors van sortir fugint del lloc. Arran de l'agressió, el familiar va patir diverses lesions de consideració diferent. Els fets, per al Ministeri Públic, són constitutius d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, i demana vuit anys de presó per a la dona i, per al seu pare, nou anys i mig de presó.